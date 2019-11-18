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Мощные снегопады и град обрушились на города Земли

, 10:48 Эфирная новость 37

Непогода бушует по всей планете от Австралии до стран Африки и Европы.

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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

Тема:
Погода 4096

Гигантский град выпал в австралийском штате Квинсленд. Ледяные глыбы, размер некоторых был с куриное яйцо, повредили сотни машин. Кроме того, без света осталось больше 20 тысяч домов. А в Европу, тем временем, пришли аномальные для ноября сильные снегопады. В десятках населенных пунктов нет электричества. Закрыты магазины и автотрассы. Непривычный холод даже в Африке. Улицы Алжира и Марокко — в снегу. Местные жители происходящее называют — настоящими сибирскими морозами.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что автомобили Владивостока оказались в ледяном плену.

Тема:
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