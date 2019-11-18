Мощные снегопады и град обрушились на города Земли

Гигантский град выпал в австралийском штате Квинсленд. Ледяные глыбы, размер некоторых был с куриное яйцо, повредили сотни машин. Кроме того, без света осталось больше 20 тысяч домов. А в Европу, тем временем, пришли аномальные для ноября сильные снегопады. В десятках населенных пунктов нет электричества. Закрыты магазины и автотрассы. Непривычный холод даже в Африке. Улицы Алжира и Марокко — в снегу. Местные жители происходящее называют — настоящими сибирскими морозами.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что автомобили Владивостока оказались в ледяном плену.