Минобороны РФ ответило на заявление МИД Турции о «невыполнении обещаний» по Сирии

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков прокомментировал заявление главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу о «невыполнении Россией своих обещаний» по Сирии.

Генерал-майор отметил, что данное высказывание, в том числе и угрозы развязать военную операцию на севере Сирийской Арабской Республики, выглядят несколько странными и вызывают недоумение.

«Заявление главы МИД Турецкой Республики с призывом о развязывании боевых действий может привести только к обострению ситуации на севере Сирийской Арабской Республики, а не к ее урегулированию, как это зафиксировано в совместном меморандуме, подписанном президентами России и Турции», — заявил Игорь Конашенков.

Представитель военного ведомства подчеркнул, что Россия в полном объеме выполнила и продолжает реализовывать положения сочинского меморандума «О взаимопонимании между Российской Федерацией и Турцией» от 22 октября 2019 года.

Игорь Конашенков добавил, что российской стороной досрочно осуществлено разведение противоборствующих сторон. Совместно с турецкими военными проводится патрулирование приграничной территории. В целях нормализации обстановки происходит переброска в районы дополнительных подразделений российской военной полиции и развертывание полевых госпиталей для своевременного оказания медицинской помощи мирным жителям.

Центр по примирению враждующих сторон РФ обеспечивает гуманитарной помощью население Заефратья. Помимо прочего, восстанавливается разрушенная в результате боевых действий гражданская инфраструктура.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные превратили авиабазу США в Сирии в центр хранения гумпомощи.