  1. Пятый канал
  4. Результаты некоторых работ ЕГЭ-2019 собираются аннулировать

Результаты некоторых работ ЕГЭ-2019 собираются аннулировать

, 10:32 Эфирная новость 55

Впервые в минувшем учебном году выпускников проверял «искусственный интеллект». Программа, а затем и почерковедческая экспертиза, выявили, что ряд работ были написаны не одним и тем же человеком.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, 5-tv.ru

Тема:
ЕГЭ 2019 70

Результаты некоторых работ ЕГЭ за этот 2019 год — могут аннулировать. Об этом «Известиям» рассказал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. По его словам, из 700 тысяч работ 75 имеют признаки подделки.

Выяснили это благодаря графологической экспертизе. 11 экзаменов точно написаны не самими выпускниками, остальные все еще проверяют. Материалы передадут в правоохранительные органы.

Это значит, что выпускников, которые мухлевали на экзаменах, не только отчислят из вузов, но и привлекут к ответственности. По какой статье, правда, пока не известно.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ЕГЭ по иностранному языку предлагают сделать необязательным.

Тема:
ЕГЭ 2019 70
14 окт
Выявлены ошибки, которые чаще всего допускают на ЕГЭ по русскому языку
2 сент
Начался учебный год: Магические заговоры на отличные оценки и хорошую учебу
1 сент
В СПбГУ поступили более 400 стобалльников по ЕГЭ
13 авг
Минпросвещения решило не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей
12 июл
«Пуговка» из «Папиных дочек» похвасталась высокими баллами по ЕГЭ
27 июн
В чем подвох? Школьникам хотят дать доступ в интернет во время ЕГЭ — репортаж
25 июн
Более 800 выпускников были удалены с ЕГЭ
24 июн
Школьники из Тулы и Екатеринбурга набрали по 400 баллов на ЕГЭ
20 июн
За и против: Мнения экспертов об индивидуальной сдаче ЕГЭ
19 июн
Видео: Задания ЕГЭ планируют сделать индивидуальными

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.77
0.02 70.63
0.10
Гороскоп на 20 ноября: в конце пути Ретроградный Меркурий открывает путь к успеху

Последние новости

11:35
«Новая философия»: Госорганы перестанут принимать россиян через четыре года
11:30
Полиция пришла с обысками к фигурантам по делу петербургского «Водоканала»
11:27
Тюменские зоозащитники пытаются спасти измученного верблюда Кешу
11:13
Собчак, Бузова, Рудковская: Forbes составил рейтинг по заработку в Instagram
11:02
Летчиков, посадивших самолет в кукурузном поле, наградят звездами Героев России
10:51
В Приморье ищут маму трех тигрят, попавших на видео

Сейчас читают

Видео: Житель Благовещенска привязал хромую собаку к машине и поехал по оживленной дороге
Гороскоп на 20 ноября: в конце пути Ретроградный Меркурий открывает путь к успеху
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]