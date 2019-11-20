Результаты некоторых работ ЕГЭ-2019 собираются аннулировать

Результаты некоторых работ ЕГЭ за этот 2019 год — могут аннулировать. Об этом «Известиям» рассказал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. По его словам, из 700 тысяч работ 75 имеют признаки подделки.

Выяснили это благодаря графологической экспертизе. 11 экзаменов точно написаны не самими выпускниками, остальные все еще проверяют. Материалы передадут в правоохранительные органы.

Это значит, что выпускников, которые мухлевали на экзаменах, не только отчислят из вузов, но и привлекут к ответственности. По какой статье, правда, пока не известно.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ЕГЭ по иностранному языку предлагают сделать необязательным.