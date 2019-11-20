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  4. «Кипящая» Волга в морозную погоду взбудоражила жителей Самары и Казани — видео

«Кипящая» Волга в морозную погоду взбудоражила жителей Самары и Казани — видео

, 18:34 | Карина Бернтгольц Видео 99

В социальных сетях распространились кадры, на которых из реки выходит пар.

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Фото, видео: Instagram @faina.elagina, @vendettodreamer, ТАСС / Владимир Смирнов

Тема:
Погода 4102

Жители Самарской области республики Татарстан любуются крайне необычным явлением. С приходом первых морозов в этих регионах поверхность Волги окуталась туманом, а из реки начали выходить клубы пара.

Прогуливаясь по берегу, горожане любуются редким зрелищем и снимают происходящее на видео. В социальных сетях очевидцы сравнивают природное явление с «кипением» воды. Они отмечают, что пар, поднявшийся над гладью Волги, напоминает нечто «космическое».

«Можно увидеть необычное погодное явление — „кипящую“ Волгу», — отметила жительница Тольятти.

«Волга парит. И чайка на берегу мерзнет!»

«Волга кипит», — делились образными ассоциациями пользователи из Самарской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Самарской области повалило деревья и затопило дороги из-за шторма.

Тема:
Погода 4102
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