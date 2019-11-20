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  4. На Украине обвинили Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

На Украине обвинили Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

, 17:59 | Василий Заика Интервью 90

Командующий ВМС Незалежной Игорь Воронченко отметил, что российская сторона «угробила» украинские суда.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко, Facebook @4newkyiv

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Конфликт в Керченском проливе 278 Украинский кризис 260

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко обвинил Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей, задержанных после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

В интервью «4 каналу» адмирал отметил, что российская сторона «угробила» суда, поснимав с них даже плафоны и розетки.

«Россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы», — сетует Игорь Воронченко.

Командующий ВМС Незалежной добавил, что украинские корабли не могут идти своим ходом и еле-еле подходят к территориальным водам на буксирах. Игорь Воронченко пообещал показать всему миру «варварское отношение» россиян к своим боевым единицам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей.

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