На Украине обвинили Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко обвинил Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей, задержанных после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

В интервью «4 каналу» адмирал отметил, что российская сторона «угробила» суда, поснимав с них даже плафоны и розетки.

«Россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы», — сетует Игорь Воронченко.

Командующий ВМС Незалежной добавил, что украинские корабли не могут идти своим ходом и еле-еле подходят к территориальным водам на буксирах. Игорь Воронченко пообещал показать всему миру «варварское отношение» россиян к своим боевым единицам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей.