На этой неделе на Урал, в Сибирь и на восток страны пришла зима. Ожидаемо для синоптиков и жителей, и неожиданно для коммунальных служб. В общем все, как обычно, и от этого только печальней.

Целая волна масштабных аварий прокатилась по стране. В общей сложности десятки тысяч людей остались, где без отопления, где без горячей воды, а где и без того и другого. В Курске замерзали сорок тысяч человек, в Барнауле две тысячи, еще несколько тысяч в Новосибирске, а также в Тамбове, Пензе, Ульяновске. И это далеко не весь список.

Причем мерзли не только в жилых домах. Тепла не было в детских садах, школах и больницах. Именно о них любят рапортовать коммунальщики накануне каждого отопительного сезона. Мол, все работает на 100% и поводов для беспокойства нет. Но потом снова все повторяется. А ведь зимой отсутствие тепла, воды или света грозит катастрофой. Алексей Полторанин о том, можно ли победить эту ежегодную русскую проблему.

Раннее утро. Из ямы валит густой пар. Водитель явно не видит дорожной ловушки, автомобиль проваливается в нее правым колесом, падает вниз и переворачивается. Мгновенно яма наполняется кипятком. Прибывшие на место спасатели извлекли из салона авто бездыханные тела Игоря Чекасова и Владимира Валялкина. В то роковое утро они ехали в магазин за фурнитурой. У Владимира свой бизнес — цех по производству мебели. Любящий отец, примерный семьянин. Так о нем отзываются родные и друзья.

«Он был моим хорошим другом. Хочу еще раз слова соболезнования семье Володи. Очень был хороший товарищ. Жаль, что так получилось в жизни», — говорит друг Владимира Валялкина Шамиль Антипов.

Виновных в гибели двух человек следователи ищут в энергосбытовой компании «Т Плюс». Именно эта фирма обслуживала теплотрассу, которую проложили более полувека назад. В прошлом году эксперты дали заключение — труба еще прослужит до конца 2020 года, но магистраль не выдержала. И таких гнилых сетей у энергосбытовой компании Пензы немало.

«Она эксплуатирует 138 километров магистральных сетей из них отработали нормативный срок службы 62 километра. Фактически 44% отработало свой установленный срок», — отчитывается заместитель руководителя Средне-Поволжского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Олег Игнатьев.

Ветхие участки и на оставшихся 363 километрах, которые обслуживают другие компании Пензы. Поэтому в городе регулярно происходят коммунальные аварии. Спустя два дня после трагедии лопнула труба прямо в центре города. Череда прорывов в Пензе показала, как город готов встречать предстоящую зиму.

Пока к холодам, по данным Минстроя, лучше всех подготовились коммунальщики Северо-Запада, на второй строчке оказался центр страны, следом идут Приволжский федеральный округ и юг России. И совсем другая картина на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири. Там, где, казалось бы, лучше всех должны знать обо всех особенностях холодной русской зимы, и быть к ним готовы. И куда именно на этой неделе пришел арктический холодный фронт.

«Каждую зиму мы наблюдаем действительное большое количество аварий. И это на самом деле абсолютно неудивительно, потому что коммунальная структура в стране у нас изношена до самой крайней степени», — сетует исполнительный директор национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Кировский район Новосибирска вновь в раскопках коммунальщиков — на теплотрассе очередная авария. Батареи остыли сразу в полусотне жилых домов. Больше 20 тысяч жителей МЧС спасали обогревателями. Но даже так температура в квартирах не поднималась выше 12 градусов.

Галина Викторовна из Саратова разогревает постель бутылками с горячей водой.

«Сейчас прогреется, где спина и потом уже ложусь спать», — рассказывает жительница Саратова Галина Ермакова.

Согревается по старинке и Нина Васильевна из Чебаркуля, небольшого городка под Челябинском.

«Я греюсь этими кирпичами, вот так встану, сяду и вот так грелась. Это невозможно так жить», — жалуется Нина Гурова.

А ведь чиновники обещали жителям — без тепла в эти холода никто не останется. В Чебкаркуле мерзнут почти две тысячи жителей.

«Аварию реализуют, устраняют, подают теплоноситель, но сети, к сожалению, не выдерживают и снова рвет», — оправдывается исполняющий обязанности чебаркульского городского округа Светлана Виноградова.

И ведь рвануть в следующий раз может где угодно — теплотрассы в стране изношены на 80%. На их обновление деньги есть — они заложены в нашем тарифе на отопление. Но решать проблему некоторые коммунальщики совсем не спешат. А то и вовсе занимаются подлогом — покупают бывшие в употреблении трубы и укладывают под видом новых.

«Как заказчик, так и подрядчик заинтересованы в недолговечности функционировании вот этих сооружений. Потому что каждый год они имеют возможность заказывать проведение ремонтных работ, получать подряды, соответственно, получать прибыль», — объясняет председатель союза жилищных организаций Константин Крохин.

Кроме заказчика и подрядчика выполнение работ никто не проверяет. В Общероссийском народном фронте уже предложили установить контроль за расходованием средств и четко прописать для муниципалитетов критерии, на основании которых они бы подписывали так называемые «паспорта готовности к зиме». Их выдают на каждый коммунальный объект управляющим и ресурсоснабжающим компаниям.

«Муниципалитет как захотел, как принял он для себя без определенных критериев готовности к тому, как проведена инвентаризация всех систем, так он и подписывает», — говорит член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина.

Кто из чиновников подписал паспорт готовности и, как энергосбытовая компания «Т плюс» получила его на изношенную теплотрассу, сейчас выясняют в Ростехнадзоре. Испытание трубы, по словам специалистов, коммунальщики проводили в июле этого года. Но проверки могло и не быть вовсе. Зачастую чиновники относятся к своей подписи под «паспортами готовности» как к пустой формальности.

Где еще в этот раз сработали так же — не на совесть как положено, а в лучшем случае на авось, станет известно уже на следующей неделе. Холодный арктический фронт, который вывел на чистую воду недобросовестных коммунальщиков за Уралом, в Сибири и на Дальнем Востоке — теперь движется на европейскую часть России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что микрорайон затопило в Челябинске из-за коммунальной аварии.