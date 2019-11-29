Мачеха дочки Началовой показала фото на последних сроках беременности

Футболист Евгений Алдонин и его жена Ольга вместе с 2014 года, в браке родился сын Артем. Недавно супруга спортсмена выложила снимок, где она на последних сроках второй беременности, пишет сайт Teleprogramma.pro.

На фотографии Ольга в кругу семьи — мужа Евгения и сына Артема. Мужчины ласково обнимают ее круглый живот. Снимок был опубликован через неделю после родов, когда на свет появилась девочка Анжелика. Сейчас Ольга Алдонина уже дома, в окружении родных и близких.

Instagram @ole_ole4ka

Для футболиста Евгения Алдонина брак с Ольгой стал вторым. Первый раз он женился в 2006 году на певице Юлии Началовой. В этом же году у супругов родилась дочь Вера.

После внезапной смерти певицы девочка осталась жить с бабушкой и дедушкой. У нее сложились прекрасные отношения с мачехой Ольгой и сводным братом Артемом. Нынешним летом Вера поехала в тренировочный лагерь для молодых футболистов в Турции, куда Евгений Алдонин повез и свою новую семью.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший муж Юлии Началовой с женой и сыном проводили дочь Веру в школу.