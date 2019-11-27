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Хочу пожать твою руку: Кокляев пригласил на бой иркутского школьника-героя

, 23:28 | Карина Бернтгольц Видео 87

Тяжеловес обратился к 16-летнему Вячеславу Дорошенко, который несколько дней назад спас девятилетнюю девочку от насильника.

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Фото, видео: Instagram @koklyaev_mikhail; 5-tv.ru

Тяжеловес Михаил Кокляев накануне поединка с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко записал видеообращение к школьнику из Иркутска. Несколько дней назад 16-летний Вячеслав Дорошенко спас девятилетнюю девочку от педофила-рецидивиста, обвиняемого в похищении малышки с целью изнасилования.

Кокляев пригласил иркутского героя на предстоящий бой, который состоится 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве, и заявил, что хотел бы увидеть бесстрашного подростка вживую.

«Таких людей должна знать в лицо вся страна. Таких героев нужно знать в лицо. Слава, приглашаю тебя в Москву на наш бой с Емельяненко, чтобы увидеть тебя и пожать твою героическую руку», — отметил пауэрлифтер.

Школьник с радостью принял приглашение от организаторов турнира. Выяснилось, что он — поклонник смешанных единоборств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Кокляев получит лицензию профессионального боксера.

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