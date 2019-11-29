Эдгар Гукасян победил Кулву Бушира в бою за титул чемпиона WBA Asia South

Россиянин Эдгар Гукасян единогласным решением судей одержал победу над танзанийским боксером Кулвой Буширом в бою за титул чемпиона WBA Asia South в ходе турнира на ВТБ-Арене в Москве.

Эдгар Гукасян в начале поединка очень резво пошел в атаку, хотя и редко наносил точные удары. На контратаках его сопернику Кулве Буширу приходилось нелегко, он очень сложно входил в бой. Гукасян постоянно зажимал соперника у канатов.

В четвертом раунде бой постепенно выровнялся. Гукасян не спешил атаковать, да и вообще на протяжении большей части раунда он держал руки опущенными.

В восьмом раунде Эдгар Гукасян пошел на размен в углу, нанес многочисленные удары противнику, но и сам напропускал от Кулвы Бушира.

В рамках турнира на ВТБ-Арене в Москве состоялись уже пять поединков. Победу в боях одержали россияне Валерия Родионова, Вартан Арутюнян и Владимир Мышев, Георгий Челохсаев, а также узбекский боксер Мухамадсалим Сотволдиев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошли первых пять поединков перед боем Емельяненко и Кокляева на ВТБ-Арене.