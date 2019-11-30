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«Всем респект»: Михаил Кокляев поблагодарил тех, кто за него болел

, 20:09 | Нюра Незванова Видео 145

Главный бой года прошел в ночь на 30 ноября на ВТБ «Арене» в Москве.

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Фото, видео: Instagram @koklyaev_mikhail

Тема:
Бой Емельяненко и Кокляева 37

Михаил Кокляев обратился в сторис Instagram к своим поклонникам, и тем, кто за него болел. Главное событие года — бой с Александром Емельяненко, который состоялся на ВТБ «Арене» в Москве, завершился поражением пауэрлифтера. Боец ММА отправил его в нокаут уже в первом раунде.

Но, по словам Михаила, сейчас все хорошо. Спортсмен готов продолжить занятия в зале уже в ближайшее время. Также пауэрлифтер выразил слова благодарности жителям всей России.

«Хочу передать огромный респект всем, кто за меня болел. Из разных городов, отовсюду из России. Спасибо вам за ваши голоса, за вашу поддержку. Работаем дальше в зале. Просто работаем в зале», — сказал он.

В сети наблюдали за обменом колкостями между бойцом ММА и пауэрлифтером с весны 2019 года. Кокляев в ироничной манере прокомментировал конфликт Емельяненко с бойцом Сергеем Харитоновым. Тогда он высказал мнение, что атлеты развеяли миф о «тупых качках». Александр же в ответ пообещал лишить силача зубов. Итогом стал поединок на ВТБ «Арене», победу в котором одержал боец ММА.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что иркутский мальчик-герой вручил чемпионский пояс Емельяненко.

Тема:
Бой Емельяненко и Кокляева 37
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