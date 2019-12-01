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  4. «Ты там голая что ли?» Бузова обнажилась и спряталась за цветами

«Ты там голая что ли?» Бузова обнажилась и спряталась за цветами

, 0:17 | Игорь Рязов Фото 155

Популярная певица призналась с помощью интригующего фото в любви поклонникам из Тулы.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 696

Певица Ольга Бузова выложила на своей странице в Instagram интригующее фото. Поклонникам поющей телеведущей оказалось крайне важным выяснить, что из одежды было на певице, спрятавшейся за шикарным букетом цветов.

«Тула — любовь. Наша любовь с вами постоянная и взаимная. Спасибо за невероятную поддержку. Ваша Оля», — подписала Бузова фотографию, на которой стоит с обнаженными плечами, прикрывая все остальное букетом белых хризантем.

Instagram @buzova86

В комментариях подписчики певицы активно интересуются, что из одежды на ней надето во время съемки, обсуждают ее букет, а также называют свои любимые цветы.

«Ты там голая что ли?»

«Голая?!»

«Красивый букет!»

«Мои любимые хризантемы»;

«Оля, вам розы больше идут», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова выложила видео про свою беременность. В ролике она показала, как могла бы выглядеть ее семейная жизнь с блогером Давидом Манукяном.

Тема:
Ольга Бузова 696
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