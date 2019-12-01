«Ты там голая что ли?» Бузова обнажилась и спряталась за цветами

Певица Ольга Бузова выложила на своей странице в Instagram интригующее фото. Поклонникам поющей телеведущей оказалось крайне важным выяснить, что из одежды было на певице, спрятавшейся за шикарным букетом цветов.
«Тула — любовь. Наша любовь с вами постоянная и взаимная. Спасибо за невероятную поддержку. Ваша Оля», — подписала Бузова фотографию, на которой стоит с обнаженными плечами, прикрывая все остальное букетом белых хризантем.
В комментариях подписчики певицы активно интересуются, что из одежды на ней надето во время съемки, обсуждают ее букет, а также называют свои любимые цветы.
«Ты там голая что ли?»
«Голая?!»
«Красивый букет!»
«Мои любимые хризантемы»;
«Оля, вам розы больше идут», — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова выложила видео про свою беременность. В ролике она показала, как могла бы выглядеть ее семейная жизнь с блогером Давидом Манукяном.