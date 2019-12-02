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Мощный снегопад в Петербурге обернулся десятками аварий

, 9:47 Эфирная новость 15

В понедельник синоптики обещают жителям города облачную погоду с прояснениями.

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Фото, видео: DPA/TASS, 5-tv.ru

Тема:
Погода 4113

Начало зимы обернулось настоящим стихийным бедствием для жителей Петербурга. В Северной столице больше суток шел снег. На дорогах — десятки аварий. А в Ленинградской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Порывами ветра снесло башенный кран на стройплощадке. Сообщается, что смена у строителей уже закончилась, и никто не пострадал.

Непогода сейчас бушует также в десятках регионов страны. Штормовые предупреждения объявлены на Дальнем Востоке и в Сибири. Оперативные службы Сочи работают в усиленном режиме. На курортный город обрушились ливни с грозами, градом и шквалистым ветром. Из-за обильных осадков в горах возможны оползни и сели. А на побережье есть опасность формирования смерчей. Жителей просят воздержаться от отдыха у воды. Неблагоприятная погода, по прогнозам синоптиков, продержится еще сутки.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в десяти российских регионах был объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

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