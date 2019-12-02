В Минобороны опровергли данные о бомбардировке ВКС РФ лагеря беженцев в Сирии

Министерство обороны РФ опровергло информацию газеты The New York Times, согласно которой российская авиация якобы атаковала лагерь беженцев в районе сирийского города Хасс. По словам официального представителя ведомства генерала-майора Игоря Конашенкова, «нелепые обвинения» в адрес России не имеют под собой достаточных доказательств и строятся на видеозаписи неизвестного происхождения «с мелькающими на фоне капитальных зданий „лагеря беженцев“ мошенниками из „Белых касок“».

Конашенков напомнил, что в материале американской газеты говорится о том, что журналисты несколько месяцев занимались расшифровкой переговоров российских летчиков в Сирии, однако в действительности доклады пилотов о выполнении задач не «осуществляются голосом в открытом радиоэфире».

«С учетом данного факта, все остальные притянутые редакцией псевдодоказательства — примитивны, беспредметны, и по-русски называются: «пальцем в небо», — подчеркнул представитель Минобороны РФ.

Он также добавил, что «по совпадению» за несколько дней до публикации скандальной статьи «Сирийская обсерватория по правам человека» заявила, что в октябре подписала договор с The New York Times о совместном проведении «расследований» военных преступлений в Сирии. Кошашенков напомнил, что сирийская организация уже неоднократно была замечена в публикации недостоверных материалов, что может свидетельствовать о ее репутации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Белые каски» совместно с боевиками готовят новую провокацию с химоружием в Сирии.