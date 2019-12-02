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В Минобороны опровергли данные о бомбардировке ВКС РФ лагеря беженцев в Сирии

, 18:58 | Карина Бернтгольц Видео 32

Ранее американская газета The New York Times сообщила, что в августе 2019 года российская авиация якобы атаковала лагерь в районе сирийского города Хасс.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Juma Mohammed, Chan Long Hei, Anas Alkharboutli

Тема:
Война в Сирии 4474

Министерство обороны РФ опровергло информацию газеты The New York Times, согласно которой российская авиация якобы атаковала лагерь беженцев в районе сирийского города Хасс. По словам официального представителя ведомства генерала-майора Игоря Конашенкова, «нелепые обвинения» в адрес России не имеют под собой достаточных доказательств и строятся на видеозаписи неизвестного происхождения «с мелькающими на фоне капитальных зданий „лагеря беженцев“ мошенниками из „Белых касок“».

Конашенков напомнил, что в материале американской газеты говорится о том, что журналисты несколько месяцев занимались расшифровкой переговоров российских летчиков в Сирии, однако в действительности доклады пилотов о выполнении задач не «осуществляются голосом в открытом радиоэфире».

«С учетом данного факта, все остальные притянутые редакцией псевдодоказательства — примитивны, беспредметны, и по-русски называются: «пальцем в небо», — подчеркнул представитель Минобороны РФ.

Он также добавил, что «по совпадению» за несколько дней до публикации скандальной статьи «Сирийская обсерватория по правам человека» заявила, что в октябре подписала договор с The New York Times о совместном проведении «расследований» военных преступлений в Сирии. Кошашенков напомнил, что сирийская организация уже неоднократно была замечена в публикации недостоверных материалов, что может свидетельствовать о ее репутации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Белые каски» совместно с боевиками готовят новую провокацию с химоружием в Сирии.

Тема:
Война в Сирии 4474
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