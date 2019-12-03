«С каждым может быть»: Лещенко заступился за исковеркавшую его фамилию Бузову

Лев Лещенко заступился за Ольгу Бузову, сделавшую две ошибки в фамилии артиста. По мнению певца, ничего страшного в этом нет.

Лещенко подчеркнул, что подобное может произойти с любым. В качестве примера артист привел журналистов, которые звонят ему по поводу этого инцидента — многие корреспонденты тоже не смогли выговорить его имя и отчество певца.

«Ну оговорился человек! С каждым может быть! „Лев Валерьянович“ вообще никто не может произнести нормально. Вот те же журналисты звонят, чтобы спросить про оговорку Ольги, и не могут мое имя-отчество произнести. Ничего такого здесь нет! А из-за этого такой шум подняли!» — цитирует Teleprogramma.pro.

Накануне Ольга Бузова опростоволосилась на премии «Золотой хит — 2019». В программе концерта выступление артистки стояло сразу после выхода на сцену Лещенко. Как писал ранее 5-tv.ru, звезда заявила, что для нее большая честь выступать после «Льва Валерьяновича Левченко».