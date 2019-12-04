«Трудяга!» Ольга Бузова сообщила о релизе новой песни

Ольга Бузова поделилась с поклонниками радостной новостью — у нее выходит новая песня. Певица опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует за стойкой звукозаписывающего микрофона. Такой фотографией поп-дива проиллюстрировала информацию о релизе трека «Не виновата».
«Очень нервничаю. Столько проделано работы, часов на студии. Очень много вам хочется рассказать, но лучше всего я это делаю в песнях. Это не просто музыка — в них мои чувства, эмоции, в них моя жизнь», — подписала публикацию знаменитость.
Поклонники Ольги Бузовой буквально «взорвали» соцсеть восторженными сообщениями. За несколько часов фанаты оставили исполнительнице более тысячи комментариев, в которых признавались — они с нетерпением ждут премьеры музыкальной композиции.
«Умница наша! Трудяга!»
«Мы тоже нервничаем»;
«Хочу поскорей услышать ее завтра одной из первых»;
«Ждем с нетерпением!» — написали фолловеры.
В сети уже появился текст возможного хита Ольги Бузовой. Речь в музыкальном произведении, судя по всему, идет о девушках, которым не с кем зажечь на танцполе.
«И медляк заводит снова диск-жокей
Он уходит на танцпол, идет не к ней
И девчачье сердце замирает вдруг
Как и все вокруг», — споет в новом треке поп-дива.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова обнажилась и спряталась за цветами.