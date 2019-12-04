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  4. «Трудяга!» Ольга Бузова сообщила о релизе новой песни

«Трудяга!» Ольга Бузова сообщила о релизе новой песни

, 7:42 | Ниса Мурзанаева Фото 118

Поп-дива призналась, что «очень нервничает» перед премьерой трека «Не виновата».

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 701

Ольга Бузова поделилась с поклонниками радостной новостью — у нее выходит новая песня. Певица опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует за стойкой звукозаписывающего микрофона. Такой фотографией поп-дива проиллюстрировала информацию о релизе трека «Не виновата».

«Очень нервничаю. Столько проделано работы, часов на студии. Очень много вам хочется рассказать, но лучше всего я это делаю в песнях. Это не просто музыка — в них мои чувства, эмоции, в них моя жизнь», — подписала публикацию знаменитость.

Instagram @buzova86

Поклонники Ольги Бузовой буквально «взорвали» соцсеть восторженными сообщениями. За несколько часов фанаты оставили исполнительнице более тысячи комментариев, в которых признавались — они с нетерпением ждут премьеры музыкальной композиции.

«Умница наша! Трудяга!»

«Мы тоже нервничаем»;

«Хочу поскорей услышать ее завтра одной из первых»;

«Ждем с нетерпением!» — написали фолловеры.

В сети уже появился текст возможного хита Ольги Бузовой. Речь в музыкальном произведении, судя по всему, идет о девушках, которым не с кем зажечь на танцполе.

«И медляк заводит снова диск-жокей

Он уходит на танцпол, идет не к ней

И девчачье сердце замирает вдруг

Как и все вокруг», — споет в новом треке поп-дива.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова обнажилась и спряталась за цветами.

Тема:
Ольга Бузова 701
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