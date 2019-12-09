По колено в снегу: Кемерово, Якутию и Сахалин накрыл мощнейший циклон

Мощный снежный циклон обрушился сразу на несколько российских регионов.

На горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области оказались заблокированы все посетители. Когда выяснилось, что кататься по трассам невозможно, люди стали уезжать, но машины и даже автобус увязли в снегу.

А в Якутии даже на улицу выходить не нужно, чтобы оказаться по колено в снегу — метель такая, что сугробы мешают выйти из дома.

«На улице творится полный беспредел. Я пошел!» — говорит очевидец.

Замело и Сахалин. Из-за шторма в Шахтерске рыболовное судно село на мель. К берегу его вынесли мощные волны. К месту ЧП направили спасателей. Коллапс сейчас и на дорогах. Водители вынуждены пробираться по заснеженным трассам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в 30-градусный мороз тысячи человек остались без тепла в Иркутской области.