  1. Пятый канал
  4. По колено в снегу: Кемерово, Якутию и Сахалин накрыл мощнейший циклон

По колено в снегу: Кемерово, Якутию и Сахалин накрыл мощнейший циклон

, 8:18 Эфирная новость 44

В результате штормового ветра на мель село судно в Шахтерске.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/PA Images, 5-tv.ru

Тема:
Погода 4118

Мощный снежный циклон обрушился сразу на несколько российских регионов.

На горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области оказались заблокированы все посетители. Когда выяснилось, что кататься по трассам невозможно, люди стали уезжать, но машины и даже автобус увязли в снегу.

А в Якутии даже на улицу выходить не нужно, чтобы оказаться по колено в снегу — метель такая, что сугробы мешают выйти из дома.

«На улице творится полный беспредел. Я пошел!» — говорит очевидец.

Замело и Сахалин. Из-за шторма в Шахтерске рыболовное судно село на мель. К берегу его вынесли мощные волны. К месту ЧП направили спасателей. Коллапс сейчас и на дорогах. Водители вынуждены пробираться по заснеженным трассам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в 30-градусный мороз тысячи человек остались без тепла в Иркутской области.

Тема:
Погода 4118
6 дек
«Шаманизм»: Вильфанд посмеялся над прогнозом об аномальных морозах на Новый год
4 дек
В 30-градусный мороз тысячи человек остались без тепла в Иркутской области
2 дек
Проливные дожди во Франции привели к первым жертвам
2 дек
Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным в Бишкеке
2 дек
Мощный снегопад в Петербурге обернулся десятками аварий
29 нояб
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в десяти российских регионах
29 нояб
Москвичам посоветовали пересесть на метро из-за жуткого гололеда
28 нояб
Зима начнется с резкого похолодания и гололеда в Москве
27 нояб
Метеорологи ввели режим «черного неба» в Красноярске
25 нояб
Отопительный сезон стартовал в России: батареи «топят» и не греют — репортаж

Читайте также

+5° Атмосферное давление 737 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.72
-0.09 70.76
0.04
Стоп! Красный! Астрологи назвали цвета, которые могут навлечь несчастье в 2020 году

Последние новости

9:27
Айкидо, шашки и суши: Как прошел фестиваль «День Японии» в Петербурге
9:17
Договор купли-продажи автомобилей можно будет оформить электронно в 2020 году
9:05
Цымбалюк-Романовская после снятия подписки о невыезде уехала из Москвы
8:57
В России могут перестать взыскивать долги с пенсий
8:49
Живодерня работала под видом приюта для бродячих собак в Дагестане — видео (18+)
8:42
Рита Дакота пригрозила уволить директора из-за плотного графика

Сейчас читают

«Хочу к тебе на уроки химии»: Брежнева перевоплотилась в сексуальную лаборантку
«Для него это конец»: Рудковская скрывает слезы от Плющенко
Какие пять знаков зодиака в ближайшие пять лет будут купаться в счастье?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]