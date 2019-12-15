Два атмосферных фронта сойдутся над столичным регионом на предстоящей неделе

Погода в столичном регионе на предстоящей неделе будет неустойчивой, с дождем и снегом, сообщает RT со ссылкой на Московское метеобюро. По словам главного специалиста учреждения Татьяны Поздняковой, в течение ближайших дней Москва и Московская область будет находиться на стыке двух атмосферных фронтов.

«На востоке от Московской области погоду формирует антициклон, а на западе — атлантический циклон. В зоне атмосферных фронтов и будет находиться столичный регион. Погода неустойчивая, но однозначно облачная и с осадками в разных фазах. В ночные часы это может быть мокрый снег, переходящий в дождь. В дневные часы наоборот — дождь, который к вечеру может сменяться мокрым снегом», — прогнозирует синоптик.

Столбик термометра, по словам Поздняковой, в течение всей недели будет колебаться вокруг нулевой отметки.

«В ночные часы могут быть слабоотрицательные значения, но днем все равно будет около нуля», — пояснила специалист.

По ее словам, такая погода не характерна для середины декабря, температура превышает климатическую норму на пять-шесть градусов, снега тоже недостаточно. Это больше похоже на начало ноября.

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