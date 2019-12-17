В отношении владельца арсенала оружия в Ленобласти возбуждено дело о педофилии

Следственный комитет возбудил уголовное дело о педофилии в отношении главы многодетной семьи, у которого ранее был обнаружен в доме арсенал оружия. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Следователи предполагают, что житель деревни Химози Гатчинского района Ленобласти с 2012 года развращал свою дочь, которой в настоящее время 13 лет. Мужчине 46 лет. В настоящее время он задержан. Ему должны избрать меру пресечения.

В ходе обысков, предварительно, кроме оружия, были найдены некие предметы, а также электронные носители, которые могут быть полезны в ходе расследования.

Условия проживания остальных детей в данной семье должны оценить специалисты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по словам соседей, семья была религиозной, а дети очень замкнутые и малообщительные.