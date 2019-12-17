Видео: Для чего Андрей Бофт хранил оружие в доме с детьми

Сразу три уголовных дела возбуждены против Андрея Бофта, отца восьмерых детей, который в селе Химози под Петербургом обустроил настоящий «дом ужасов». Подозревают, что одну из своих дочерей он насиловал на протяжении семи лет, а остальных домочадцев держал в постоянном страхе, у него изъяли внушительный арсенал.

В это невозможно поверить, но члены этой семьи как бы не существуют вовсе — у них нет документов, дети не учатся, а супруга Бофта, она же его кровная двоюродная сестра, рожала детей в ванной. Корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Акимов разбирался в этой истории. Подробности в репортаже.

Марина Матвеева не видела сестру 20 лет, пока, как и вся страна, не узнала, что Светлана и восемь детей все это время были в заложниках у главы семейства. Обнять сестру и посмотреть, в каких условиях жили племянники, Марине не разрешили — вход в дом до сих пор охраняет полиция.

На то, чтобы обыскать весь дом, понадобилось больше суток. Огромный особняк три этажа, окон почти нет, на тех что есть — решетки. Глава семейства устроил здесь настоящую тюрьму для детей.

С детьми, самому младшему из которых едва исполнилось три года, сейчас работают медики и психологии. Они с трудом говорят и не могут адекватно реагировать на незнакомцев.

О том, как их учили родители, дети вспоминают спокойно — к избиениям и пыткам они привыкли, потому что ничего другого в жизни просто не видели. Дети не ходили в школу, у них нет никаких документов — об их существовании государство просто не знало.

Документы, удостоверяющие личность детей, отсутствуют. Данных о детях в администрации Гатчинского района, а также органах опеки и учреждениях здравоохранения нет. Сигналов, заявлений и жалоб на детей и родителей не поступало.

Первыми сюда пришли полицейские, кто-то из соседей все-таки написал жалобу, и не проверили свои глазам: такие условия даже спартанскими не назовешь, грязное тряпье вместо одежды, бетонный пол и тренировочный зал, который больше напоминает комнату пыток. Но главное — дом набит оружием, автоматы, пистолеты, сотни патронов и гранаты.

Задержанный поясняет что весь этот арсенал ему потребовался для самообороны от лиц, которых показывают в криминальной хронике. А гранаты якобы для тренировки собаки.

Сейчас эксперты выяснили, что почти все оружие светошумовое, но были и боевые образцы. Задержанный Андрей Бофт уже давно нигде не работал. Кроме избиений и пыток, отец, по версии следствия, насиловал, как минимум, одну из дочерей.

Со своими детьми обезумевший многодетный отец теперь увидится не скоро. Следователи уже возбудили уголовное дело по факту хранения оружия и насилия в семье. Не исключено, что мать детей вскоре тоже станет подозреваемой — не знать о происходящем в доме она не могла.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что владелец арсенала в коттедже в Ленобласти посещал храм в образе Николая II.