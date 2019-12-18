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  4. Видео: Андрей Бовт из Химози ответил на обвинения в изнасиловании дочери

Видео: Андрей Бовт из Химози ответил на обвинения в изнасиловании дочери

, 17:52 Эфирная новость 48

Владелец арсенала оружия в коттедже в Ленобласти заявил, что невиновен, скрытный образ жизни вел в связи с некими служебными обязанностями, а в семье были прекрасные отношения.

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Фото, видео: РИА Новости / Нина Алексеева, 5-tv.ru

Тема:
Арсенал в коттедже в Химози 34

В Ленинградской области арестовали на два месяца Андрея Бовта — отца многодетной семьи из деревни Химози, в доме которого нашли целый арсенал. Мужчину подозревают в педофилии.

По версии следствия, он несколько лет насиловал свою 13-летнюю дочь. Поскольку речь идет о преступлении против несовершеннолетней, заседание в Гатчинском городском суде закрытое.

Журналистам разрешили задать Бовту лишь несколько вопросов. Он заявил, что невиновен, скрытный образ жизни вел в связи с некими служебными обязанностями, а в семье были прекрасные отношения.

«Я невиновен. Никакого изнасилования не было. Мне одна мысль об изнасиловании противна, поэтому в своих показаниях даже подпись не ставил. Меня хотят сознательно опорочить. Я невиновен», — заявил арестованный.

Следователи с этим не согласны. По их версии, и Светлана, и восемь детей находились в заложниках у главы семейства. Это подтверждают и сами дети Андрея Бовта. Шестеро из них сейчас находятся в больнице. С ними работают медики и психологи. На контакт с посторонними они идут неохотно. Но об избиениях рассказывают спокойно.

Как сообщили в Следственном комитете по Ленинградской области, Андрею Бовту будет назначена психиатрическая экспертиза — специалисты определят вменяемость подозреваемого. А следователи дадут правовую оценку работе органов профилактики.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сестра жены Андрея Бовта о намерении забрать их детей.

Тема:
Арсенал в коттедже в Химози 34
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