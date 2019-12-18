Видео: Андрей Бовт из Химози ответил на обвинения в изнасиловании дочери

В Ленинградской области арестовали на два месяца Андрея Бовта — отца многодетной семьи из деревни Химози, в доме которого нашли целый арсенал. Мужчину подозревают в педофилии.

По версии следствия, он несколько лет насиловал свою 13-летнюю дочь. Поскольку речь идет о преступлении против несовершеннолетней, заседание в Гатчинском городском суде закрытое.

Журналистам разрешили задать Бовту лишь несколько вопросов. Он заявил, что невиновен, скрытный образ жизни вел в связи с некими служебными обязанностями, а в семье были прекрасные отношения.

«Я невиновен. Никакого изнасилования не было. Мне одна мысль об изнасиловании противна, поэтому в своих показаниях даже подпись не ставил. Меня хотят сознательно опорочить. Я невиновен», — заявил арестованный.

Следователи с этим не согласны. По их версии, и Светлана, и восемь детей находились в заложниках у главы семейства. Это подтверждают и сами дети Андрея Бовта. Шестеро из них сейчас находятся в больнице. С ними работают медики и психологи. На контакт с посторонними они идут неохотно. Но об избиениях рассказывают спокойно.

Как сообщили в Следственном комитете по Ленинградской области, Андрею Бовту будет назначена психиатрическая экспертиза — специалисты определят вменяемость подозреваемого. А следователи дадут правовую оценку работе органов профилактики.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сестра жены Андрея Бовта о намерении забрать их детей.