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«Я готова принять»: Сестра жены Андрея Бовта о намерении забрать их детей

, 16:44 | Василий Заика Интервью 133

По словам Марины Матвеевой, при необходимости она оформит опеку над семерыми несовершеннолетними родственниками.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев

Тема:
Арсенал в коттедже в Химози 34

Двоюродная сестра Светланы Лободюк — жены владельца арсенала из Химози Андрея Бовта Марина Матвеева в беседе с 5-tv.ru выразила готовность забрать семерых несовершеннолетних детей и оформить над ними опеку.

«Если такая необходимость возникнет я готова принять детей и оформить опеку, потому что это моя сестра двоюродная. Семь детей несовершеннолетних, да, которые нуждаются в этом или будут нуждаться», — сказала женщина.

В свою очередь, 17-летняя приятельница старших детей Бовта и Лободюк рассказала, что порядка семи лет назад считала дом, где живет семья владельца арсенала заброшенным.

«Когда мы маленькие были, один из моих друзей полез через забор, потому что мы думали, что этот дом вообще заброшенный. Нам лет десять было… Этот Андрей вышел с ружьем, мы испугались и уехали», — вспоминает девушка.

По ее словам, этих детей начали выпускать на улицу только с 2017 года. Девушка отмечает, что, когда Андрей Бовт был дома, ребята выходили только в церковь со своей матерью. Прошедшим летом старшие дети выходили гулять в отсутствие отца.

Девушка подчеркнула, что, увидев Андрея Бовта, идущим по деревне, всегда его опасалась. Бабушка приятельницы детей владельца арсенала отдавала этой семье старые детские вещи и мебель. В общем и целом, ничего особенного за ребятами и их матерью девушка не замечала.

«Так, в принципе, нормальные… Ничего особенного», — сказала собеседница.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гатчинский районный суд арестовал Андрея Бовта на два месяца.

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