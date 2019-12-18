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  4. Владельца домашнего арсенала в Химози Андрея Бовта арестовали на два месяца

Владельца домашнего арсенала в Химози Андрея Бовта арестовали на два месяца

, 14:30 | Алиса Маркова Срочная новость 56

Под стражей мужчина, подозреваемый в незаконном обороте оружия и изнасиловании, будет находиться до 6 февраля.

Тема:
Арсенал в коттедже в Химози 32

Гатчинский районный суд арестовал Андрея Бовта. Под стражей житель деревни Химози в Ленинградской области, подозреваемый в незаконном обороте оружия и изнасиловании, будет находиться до 6 февраля.

Тема:
Арсенал в коттедже в Химози 32
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