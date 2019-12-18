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«Обнимались и радовались жизни»: Сестра жены Бовта рассказала о встрече с родственницей

, 21:17 | Карина Бернтгольц Эксклюзивное видео 7

По словам женщины, с детьми арестованного все в порядке.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев

Тема:
Арсенал в коттедже в Химози 38

Двоюродная сестра Светланы Лобадюк — супруги Андрея Бовта — рассказала о встрече со своей родственницей. Марина увиделась с ней после ареста ее мужа. Мужчине предъявлены обвинения в хранении в коттедже в Ленинградской области целого арсенала оружия и совершении действий сексуального характера в отношении своей 13-летней дочери.

«Пока мы только обнимались и радовались жизни», — призналась сестра Светланы Лобадюк.

Ранее сообщалось, что дети Андрея Бовта после его задержания были доставлены в больницу. В свою очередь, родственница жены обвиняемого пояснила, что с его наследниками все в порядке.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное видео, на котором видно, как двое сыновей Бовта возвращаются в коттедж в Химози. С журналистами они разговаривать отказываются.

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