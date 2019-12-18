Дети владельца арсенала оружия Андрея Бовта вернулись в коттедж в Химози

В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео, на котором запечатлено, как двое детей Андрея Бовта возвращаются в коттедж в Химози в Ленинградской области. 46-летний мужчина был задержан после того, как в его особняке нашли целый арсенал оружия. Кроме того, подозреваемому предъявлены обвинения в избиении детей и изнасиловании своей 13-летней дочери.

После того, как главу многодетной семьи арестовали, его наследников отправили в больницу. Сейчас стало известно, что двое из них вернулись домой. Информация о состоянии других детей Бовта уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в особняк под Гатчиной вернулась также жена задержанного — Светлана Лобадюк. По неофициальным данным, ее сопровождал, вероятнее всего, владелец коттеджа Виктор Демидов.