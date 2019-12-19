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Путин уверен в целесообразности продолжения «нормандского формата»

, 13:28 | Сергей Зеленский Видео 25

При этом президент РФ отметил, что считает некорректным давать характеристику лидеру Украины.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 69

Пересмотр Минских соглашений может завести ситуацию на юго-востоке Украины в тупик. Такую позицию высказал президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о перспективах урегулирования в Донбассе и об отношении к последним заявлениям Киева на эту тему.

«Нет ничего, кроме Минских соглашений, — сказал Путин. — Меня очень настораживают заявления президента Владимира Зеленского, после того как он уехал из Парижа, о том, что Минские соглашения можно пересмотреть».

Также Путин счел некорректным давать характеристику Зеленскому и другим коллегам.

«Я всегда уклоняюсь от ответов на вопросы подобного рода, считаю некорректным отвечать на эти вопросы, давая характеристики своим коллегам. Если вы обратили внимание, я даже ушедшим со своих постов бывшим лидерам некоторых стран никогда характеристики не даю. Мы будем давать характеристики историческим личностям, а действующим — как-то язык не поворачивается», — ответил он на просьбу журналиста охарактеризовать нынешнего президента Украины.

После встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже 9 декабря из Киева вновь стали доноситься призывы пересмотреть Минские соглашения. Президент Незалежной заявлял, что он бы не стал подписывать такой документ, но согласился, что исполнять его придется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пустых обещаниях Владимира Зеленского для российских СМИ.

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 69
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