Ведущий программы «Добров в эфире» телеканала РЕН ТВ спросил Путина о благосостоянии граждан

Ведущий программы «Добров в эфире» телеканала РЕН ТВ Андрей Добров спросил Путина о благосостоянии граждан России. Журналист поинтересовался у главы РФ, когда население страны сможет ощутить рост своего благосостояния. Глава государства отметил, что в последние годы наблюдалось снижение реальных доходов граждан.

По словам российского лидера, снижение реальных доходов граждан за последний год — одна из проблем, которая требует решения. Делать это нужно за счет роста ВВП и увеличения производительности труда.

«Решать мы ее должны исходя из роста производительности труда и роста ВВП. Это очевидно. К этому нам нужно стремиться, потому что все другое, в том числе раздача денег из резервных фондов ни к чему не приведет. Нам нужно фундаментальные вопросы экономики решать», — пояснил глава РФ.

По словам Путина, сейчас постепенно растет заработная плата. Кроме того, за последний квартал был заметен небольшой рост реальных доходов населения. Однако государство планирует добиться более ощутимых результатов в этом направлении.

В Москве проходит большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, на которую аккредитовано рекордное число журналистов — 1 895 человек. Традиционно, большинство из них представляют регионы РФ. Кроме того, как всегда, присутствуют многочисленные представители зарубежных СМИ.

Это уже 15-я пресс-конференция Путина — на первое мероприятие в таком формате было аккредитовано более 500 журналистов. В 2018 году был установлен рекорд по числу работающих на большой пресс-конференции Путина репортеров — 1 702 человека.