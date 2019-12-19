Путин оценил достижения РФ за время президентства и назвал самые сложные моменты

Президент России Владимир Путин оценил самые тяжелые и яркие моменты, произошедшие за время его пребывания на посту главы государства. По словам российского лидера, самыми трагичными событиями в истории страны за период с 2000-х годов стали теракт в школе Беслана в сентябре 2004 года и захват заложников на Дубровке в Москве в октябре 2002-го.

«Самое тяжелое — это крупные теракты. Это Беслан, никогда его не забуду, и теракт на Дубровке», — вспомнил Путин.

Говоря о главных достижениях России в период с 2000-го по 2018 год, российский лидер подчеркнул, что в это время наблюдалась положительная динамика развития страны в различных областях, в том числе в сфере безопасности граждан.

«Если мы посмотрим, что из себя наша страна представляла в 2000-х и вот сейчас — это почти две разные страны. Я уже не говорю про вопросы, связанные с безопасностью. <…> У нас наступила ситуация внутренней стабильности, уверенности в том, что страна будет развиваться. Это самое главное. Экономика кардинально поменялась.<…> У нас сегодня один из самых низких показателей по внешней задолженности государства. Инфляция — 3,2%», — отметил Путин, говоря о позитивных изменениях в России.

Глава РФ подчеркнул, что не хочет давать какую-либо оценку своей деятельности. По его мнению, это должны сделать следующие поколения.

«Это следующее поколение скажет: можно или нет. <…> Люди в будущем должны оценить, что было сделано для страны. Может быть, чего-то не удалось сделать. Я думаю, общественное мнение — это показатель, оно даст оценку», — высказался президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин выступил против «полицейских» методов в борьбе с алкоголизмом.