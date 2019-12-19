Путин объяснил, почему импортные препараты полностью не исчезнут с аптечных полок

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Москве заявил, что население страны не будет лишено возможности использовать в ходе лечения импортные препараты.

«Что касается сложных заболеваний: мы не должны лишать людей возможности использовать препараты, и надо их регистрировать», — отметил глава РФ.

Комментируя вопрос журналиста RT о том, почему в стране участились ситуации с нехваткой жизненно важных лекарств, которым нет аналогов в России, Путин подчеркнул, что правительство предлагает ряд решений этого вопроса.

«Правительство предложило сейчас ряд решений, и они начали реализовываться. Одним из этих решений является регистрация новых цен на медпрепараты при проведении медицинских аукционах», — пояснил российский лидер.

Кроме того, по словам президента, в стране большое внимание уделяется развитию фармацевтики и созданию отечественных препаратов высокого качества. Путин отметил, что РФ экспортирует лекарства в 90 стран мира, что говорит о высоком уровне медицины в нашей стране. Однако при этом нельзя забывать, что некоторые препараты вызывают у пациентов привыкание. Учитывая этот факт, российских граждан нельзя лишать возможности пользоваться иностранными лекарствами, считает глава государства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Путин оценивает прогресс в детской медицине.