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Блокадница согласилась с Путиным в том, что сторонники сдачи Ленинграда гитлеровцам — придурки

, 18:05 | Игорь Рязов Видео 17

Ранее о сторонниках идеи сдачи Северной столицы немецким захватчикам негативно высказался президент РФ Владимир Путин.

Фото: РИА Новости / Борис Кудояров

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 95

Руководитель организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова согласилась с президентом РФ Владимиром Путиным, который назвал «придурками» сторонников сдачи Ленинграда солдатам гитлеровской Германии.

«Я полностью согласна с президентом. Мы тоже считаем, что у таких людей не все в порядке с головой. Те, кто во время войны мог допустить такую возможность, стали бы первыми кандидатами в крематорий», — цитирует Тихомирову РИА Новости.

По ее словам, советские солдаты жертвовали собой, чтобы их потомки могли жить в мире и дружбе. Она подчеркнула, что память Великой Отечественной войне должна быть выше всякой политики.

«У меня все родные погибли под Ленинградом, защищая его… Как можно было его отдать врагам?! Благодаря им (советским солдатам — Прим. ред) мы создали свои семьи, у нас растут дети, внуки и правнуки», — добавила она в комментарии сайту KP.RU.

Блокадница также напомнила, что на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге есть целая аллея из плит павшим воинам.

Как сообщал 5-tv.ru, Владимир Путин назвал «придурками» странников сдачи Ленинграда гитлеровцам во время большой пресс-конференции. Он также прокомментировал отказ ряда стран участвовать в праздновании 75-летия Победы.

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 95
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