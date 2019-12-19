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Момент стрельбы в центре Москвы, в результате которой трое погибли, попал на видео

, 18:43 | Карина Бернтгольц Эксклюзивное видео 1 358

Кадры были сделаны во время спецоперации, которая проходит на месте ЧП в столице. По предварительным данным, погибшими являются сотрудники ФСО.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Carsten Rehde, Instagram @fishy_god

В распоряжении 5-tv.ru появилось видео, на котором запечатлен момент стрельбы в центре Москвы. По предварительным данным, неизвестные открыли огонь в приемной ФСБ на Кузнецком мосту, 21, а после переместился на большую Лубянку, 12.

По информации 5-tv.ru, в результате перестрелки от полученных ранений скончались три сотрудника Федеральной службы охраны. Предположительно, злоумышленники стреляли из карабина «Сайга» — гражданской версии легендарного Калашникова.

Сейчас на месте работают специализированные спецслужбы. Более подробная информация об инциденте уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что злоумышленники, открывшие стрельбу в приемной ФСБ на Кузнецком мосту, после этого выбежали на улицу и заблокировались в соседнем доме.

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