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В Совфеде считают, что КС мог бы дать толкование слову «подряд» в Конституции РФ

, 20:54 | Сергей Зеленский Видео 19

Этот вопрос ранее прокомментировал Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

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Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 98

Конституционный суд РФ может дать толкование слову «подряд» в формулировке про то, что одно и то же лицо не может занимать должность главы государства более двух сроков подряд, без изменения конституции. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Конституционный суд может дать соответствующее толкование п. 3 ст. 81 Конституции РФ и без внесения изменений в текст, если поступит соответствующий запрос», — сказал Клишас ТАСС.

Ранее в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин пояснил, что КС может дать толкование статье Основного закона страны, тем самым изменив или дополнив смысл конституционной нормы. Глава государства обратил внимание, что существующая формулировка «некоторых политологов, общественных деятелей смущает».

Также в ходе пресс-конференции Путин оценил достижения РФ за время президентства и назвал самые сложные моменты.

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 98
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