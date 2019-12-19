Подозреваемый в стрельбе в центре Москвы нейтрализован

Неизвестный, устроивший стрельбу в центре Москвы, нейтрализован. Личность мужчины устанавливается. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности.

По предварительным данным, злоумышленник открыл огонь в приемной ФСБ на Кузнецком мосту, 21, а после переместился на Большую Лубянку, 12. Как стало известно 5-tv.ru, он стрелял из карабина «Сайга» — гражданской версии легендарного «Калашникова».

В результате перестрелки, по предварительной информации, погибли трое сотрудников Федеральной службы охраны и еще трое получили ранения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после стрельбы в центре Москвы во всех зданиях объектов ФСБ объявлен план «Крепость», а в самом городе — план «Сирена».