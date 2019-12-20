Реакция региональных властей на пресс-конференцию Владимира Путина

Не заставила себя ждать реакция руководителей регионов. Губернатор Петербурга Александр Беглов прокомментировал ситуацию вокруг Боткинской больницы. Журналист, напомним, рассказала о плачевном состоянии здания.

«Это одна из старейших наших больниц городских. В этом году и в 2020 году мы выделили деньги на проектирование и консервацию корпусов, которые находятся под охраной ГИОП. И в 2021 году мы приступим к реставрации. Также выделены деньги на капремонт больницы и благоустройство», – сказал Александр Беглов.

Губернатору Ленинградской области пришлось пояснить проблемную ситуацию с вывозом мусора.

«Почему мы в этом заинтересованы? Опыт внедрения у нас реформы показал, что реформа по крайней мере позволяет декриминализировать мусорный рынок. И, второе, контролировать объемы мусорного рынка. Мы заключили соглашения с Петербургом о совместной работе, но нужны не только соглашения, но и юридические шаги», – сказал Александр Дрозденко.

А в Сочи местная администрация проверяет, в каком состоянии находятся дома ветеранов. На пресс-конференции журналисты пожаловались, что социальное жилье, построенное к 60-летию Победы, больше напоминает трущобы. Нарушением прав пожилых людей заинтересовались следователи. Дело поставлено на контроль центрального аппарата СК.

Ранее 5-tv.ru публиковал ответ президента России Владимира Путина на вопрос одного из петербургских журналистов о плачевном состоянии здания клинической инфекционной больницы имени Боткина в Северной столице.