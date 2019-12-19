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В ФСБ уточнили число устроивших стрельбу в центре Москвы

, 20:32 | Игорь Рязов 1 694

В результате ЧП погиб один сотрудник спецслужб.

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Фото, видео: ТАСС / Максим Григорьев, 5-tv.ru

Тема:
Стрельба у здания ФСБ РФ в Москве 18

Стрельбу в центре Москвы устроил один человек, а не трое, как сообщали СМИ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ. Там же добавили, что преступник не проник в здание ФСБ на Лубянке, несмотря на сообщения в прессе.

Как писал ранее 5-tv.ru, стрельба произошла на Большой Лубянке вечером 19 декабря. Преступника нейтрализовали, его личность устанавливается. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.

Момент ранения одного из силовиков во время стрельбы в Москве попал на видео. Кадры были сделаны во время спецоперации. По последним данным, погиб один сотрудник спецслужб, также ранения получили четыре человека.

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