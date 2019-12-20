Эксклюзивное фото напавшего на здание ФСБ в Москве

В распоряжении 5-tv.ru оказалась фотография ликвидировано силовиками мужчины, который ранее совершил нападение на проходную ФСБ РФ на Лубянке в Москве.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, в результате нападения погиб один сотрудник спецслужб. Еще четверо получили ранения. Также пострадал один гражданский.
В ходе спецоперации нападавший был ликвидирован. На месте ЧП продолжаются следственные действия. Кроме криминалистов на место прибыли саперы, которые обследуют предполагаемый автомобиль злоумышленника и его тело на предмет возможного заминирования.
Благодаря оперативной и слаженной работе спецслужб, жертв и множественных пострадавших среди мирного населения удалось избежать. Место происшествия было оперативно оцеплено. Очевидцы сообщили, что полицейские просили прохожих отойти подальше от опасной зоны, на которой проводилась операция по ликвидации преступников, чтобы никто не пострадал.