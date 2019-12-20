Эксклюзивное фото напавшего на здание ФСБ в Москве

В распоряжении 5-tv.ru оказалась фотография ликвидировано силовиками мужчины, который ранее совершил нападение на проходную ФСБ РФ на Лубянке в Москве.

5-tv.ru

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в результате нападения погиб один сотрудник спецслужб. Еще четверо получили ранения. Также пострадал один гражданский.

В ходе спецоперации нападавший был ликвидирован. На месте ЧП продолжаются следственные действия. Кроме криминалистов на место прибыли саперы, которые обследуют предполагаемый автомобиль злоумышленника и его тело на предмет возможного заминирования.