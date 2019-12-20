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  4. Одна из самых продолжительных: О чем спрашивали Путина на пресс-конференции

Одна из самых продолжительных: О чем спрашивали Путина на пресс-конференции

, 14:50 Эфирная новость 47

Встреча президента РФ с журналистами длилась 4 часа 17 минут. Желающих задать свой вопрос главе государства было рекордно много — аккредитовалось 1895 человек.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Xinhua, 5-tv.ru

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 105

Большая пресс-конференция Владимира Путина, главное общественно-политическое событие России в декабре, длилась 4 часа 17 минут. И стала одной из самых продолжительных. По сути подводили итоги года, темы подняли самые важные: зарплаты врачей, доступность лекарств, мусорная реформа, образование, основные направления внешней политики. Свои вопросы удалось задать и коллегам из МИЦ «Известия». Разговор получился интересным. Корреспондент МИЦ «Известия» Роман Ишмухаметов выбрал главное. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что встреча президента России с журналистами вызвала бурную реакцию в иностранных СМИ. Прошедшей встрече главы государства с представителями прессы посвящены первые полосы сегодняшних иностранных газет.

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 105
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