Одна из самых продолжительных: О чем спрашивали Путина на пресс-конференции

Большая пресс-конференция Владимира Путина, главное общественно-политическое событие России в декабре, длилась 4 часа 17 минут. И стала одной из самых продолжительных. По сути подводили итоги года, темы подняли самые важные: зарплаты врачей, доступность лекарств, мусорная реформа, образование, основные направления внешней политики. Свои вопросы удалось задать и коллегам из МИЦ «Известия». Разговор получился интересным. Корреспондент МИЦ «Известия» Роман Ишмухаметов выбрал главное. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что встреча президента России с журналистами вызвала бурную реакцию в иностранных СМИ. Прошедшей встрече главы государства с представителями прессы посвящены первые полосы сегодняшних иностранных газет.