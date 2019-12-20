Стрельба у здания ФСБ в Москве: хронология событий

Следственный комитет возбудил уголовное дело после перестрелки в Москве, по статье покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Погиб сотрудник ФСБ. Неизвестный открыл огонь в районе шести часов вечера на улице Большая Лубянка у жилого дома по соседству со штаб-квартирой Федеральной службы безопасности.

На этих кадрах видна диспозиция — за колоннами дома справа укрывался преступник, слева — здание ФСБ. Ранены пять человек, из них один гражданский, остальные — сотрудники спецслужб, нападавший нейтрализован. С места событий — Леонид Китрарь.

Момент ранения силовика во время стрельбы в Москве попал на видео

На этих кадрах предполагаемый преступник ведет огонь по зданию управления ФСБ России. На часах около шести вечера. Улица Большая Лубянка. Рядом многолюдный Кузнецкий мост. Ближайшие кафе и рестораны заполнены посетителями.

Первое, что делают представители силовых структур — очень быстро уводят случайных прохожих и блокируют все выходы из административных зданий и заведений. Начинается спецоперация.

В распоряжении «Известий» есть кадры драматической развязки. Мужчина в объемной куртке, с рюкзаком прячется за колонной и ведет прицельный огонь. В руках у него что-то похожее на Автомат Калашникова или охотничью «Сайгу». Через несколько мгновений все закончено.

«Операция закончилась пару минут назад. Сейчас все выглядит так: перекрыта улица Большая Лубянка. Там началась стрельба возле дома № 12», — передает корреспондент «Известий» с места событий.

На видео запечатлен предполагаемый стрелок в центре Москвы

Позже ЦОС ФСБ сообщил: преступник был один. Он ликвидирован. Личность устанавливается. Известно об одном погибшем — сотруднике ФСБ. Пять человек с ранениями отправлены больнице. Людей из зданий и кафе сотрудники силовых ведомств выпустили только, когда стало понятно — никакой угрозы нет.

«Мы отошли, закрыли жалюзи. И охрана нашего здания не выпускала людей на улицу. Но мне повезло, я до восьми работаю», — рассказывает свидетельница стрельбы.

«Мы сидели в ресторане внутри, когда началась стрельба. Стрельбы было много», — добавляет другой.

«Нормально все сделали, сработали оперативно».

На этих кадрах видно, как людей, на всякий случай под охраной, сопровождают за оцепление. Для них вся спецоперация запомнилась звуками выстрелов и длительным ожиданием в безопасном месте.

«Я слышал, как были выстрели и видел, как вот здесь вот оперативники с автоматами, с пистолетами бегали», — рассказывает очевидец.

Многие вообще не поняли, что произошло. Тем более что, к моменту завершения операции преступника оттеснили с оживленной Большой Лубянки на Фуркасовский переулок. В том месте, где стрелявшего нейтрализовали, нет больших стеклянных окон и кафе.

Видео со спасением пострадавших в результате стрельбы в Москве

Квартал вокруг здания управления ФСБ все еще оцеплен. Работают следователи. Уже возбуждено уголовное дело — покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, установлена личность злоумышленника, устроившего стрельбу в центре Москвы.