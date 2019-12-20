Синоптик посоветовал москвичам не рассчитывать на скорое выпадение снега

Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд утверждает, что в ближайшую неделю жителям столицы не стоит рассчитывать на выпадение снега. По словам синоптика, осадков в Москве точно не будет в «ближайшие пять — семь дней».

«Когда говорите о снеге, не рассчитывайте. При температуре до плюс шести градусов о снеге можно временно забыть», — цитирует специалиста РИА Новости.

В настоящее время бьются температурные рекорды — в ближайшие дни отметки на столбиках термометров в Москве не будут опускаться ниже +6 градусов. Небольшое похолодание ожидается в субботу и воскресение (21,22 декабря). Однако потом в столицу вернется аномально теплая для зимнего периода погода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роман Вильфанд посмеялся над прогнозом об аномальных морозах на Новый год.