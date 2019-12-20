Итоги пресс-конференции Путина: что изменится в РФ после встречи президента с журналистами

В российских регионах мгновенно принялись решать проблемы, которые годами, а иногда десятилетиями чиновники не замечали. Это главный эффект от большой пресс-конференции Владимира Путина. К примеру на Алтае, после вчерашней просьбы построить школу, уже выделили участок, в Екатеринбурге активно планируют вторую ветку метро. А в Сочи дома ветеранов проверяют следователи. Корреспондент МИЦ «Известия» Виктор Синеок о главных итогах пресс-конференции. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что встреча президента России с журналистами вызвала бурную реакцию в иностранных СМИ. Прошедшей встрече главы государства с представителями прессы посвящены первые полосы сегодняшних иностранных газет.