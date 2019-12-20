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Итоги пресс-конференции Путина: что изменится в РФ после встречи президента с журналистами

, 13:18 Эфирная новость 71

Большая пресс-конференция Владимира Путина длилась 4 часа 17 минут, став одной из самых продолжительных. Желающих задать свой вопрос президенту было рекордно много — аккредитовалось 1895 человек.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 104

В российских регионах мгновенно принялись решать проблемы, которые годами, а иногда десятилетиями чиновники не замечали. Это главный эффект от большой пресс-конференции Владимира Путина. К примеру на Алтае, после вчерашней просьбы построить школу, уже выделили участок, в Екатеринбурге активно планируют вторую ветку метро. А в Сочи дома ветеранов проверяют следователи. Корреспондент МИЦ «Известия» Виктор Синеок о главных итогах пресс-конференции. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что встреча президента России с журналистами вызвала бурную реакцию в иностранных СМИ. Прошедшей встрече главы государства с представителями прессы посвящены первые полосы сегодняшних иностранных газет.

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 104
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