Немецкая пресса предрекла обострение отношений между Берлином и Вашингтоном

Серьезное развитие конфликта вокруг газопровода «Северного потока — 2» предрекла немецкая пресса. «Ангела Меркель объявила войну Дональду Трампу» — с таким громким заголовком вышел таблоид Bild.

Речь не о буквальных военных действиях, а о политической и торговой борьбе. Американские санкции против «Северного потока — 2» вызвали крайнее раздражение немецкого канцлера. Так, Меркель не потерпит, чтобы Штаты подрывали проект, который пользуется ее поддержкой, пишет Bild.

Подобное обострение отношений сейчас невыгодно американскому президенту. В следующем году республиканец Трамп попытается переизбраться на второй срок, и ссора с Берлином может стать козырем в руках демократов.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в США одобрили законопроект об оборонном бюджете страны на 2020 год, в который, в том числе, включены санкции против «Северного потока — 2». Однако американский конгресс уверен, что даже эти меры уже не сумеют остановить реализацию проекта.