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Немецкая пресса предрекла обострение отношений между Берлином и Вашингтоном

, 21:49 Эфирная новость 9

Таблоид Вild пишет, что американские санкции против «Северного потока — 2» вызвали крайнее раздражение немецкого канцлера.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Wilfried Wirth, 5-tv.ru

Тема:
Северный поток — 2 178

Серьезное развитие конфликта вокруг газопровода «Северного потока — 2» предрекла немецкая пресса. «Ангела Меркель объявила войну Дональду Трампу» — с таким громким заголовком вышел таблоид Bild.

Речь не о буквальных военных действиях, а о политической и торговой борьбе. Американские санкции против «Северного потока — 2» вызвали крайнее раздражение немецкого канцлера. Так, Меркель не потерпит, чтобы Штаты подрывали проект, который пользуется ее поддержкой, пишет Bild.

Подобное обострение отношений сейчас невыгодно американскому президенту. В следующем году республиканец Трамп попытается переизбраться на второй срок, и ссора с Берлином может стать козырем в руках демократов.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в США одобрили законопроект об оборонном бюджете страны на 2020 год, в который, в том числе, включены санкции против «Северного потока — 2». Однако американский конгресс уверен, что даже эти меры уже не сумеют остановить реализацию проекта.

Тема:
Северный поток — 2 178
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