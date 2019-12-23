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  4. Восемь человек погибли в Испании и Португалии из-за урагана Эльза

Восемь человек погибли в Испании и Португалии из-за урагана Эльза

, 6:44 Эфирная новость 33

Неспокойно и на юге Франции, там бушует шторм Фабьен.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Joana Kruse, via www.imago-image; 5-tv.ru

Тема:
Погода 4139

На Европу обрушились сразу два мощных шторма. Восемь человек погибли в Испании и Португалии. Там из-за урагана Эльза реки вышли из берегов, ветер сносил крыши с домов, ломал деревья, обрывал провода. Были отменены сотни авиарейсов, прервано железнодорожное сообщение.

На юге Франции сейчас бушует шторм Фабьен. Объявлен предпоследний — оранжевый — уровень метеотревоги. Сейчас шторм направляется к острову Корсика, который оказался полностью изолирован от внешнего мира. Курсирующие паромы остались в порту Марселя, до вторника отменены все авиарейсы. Из-за упавших на пути деревьев на острове приостановлено железнодорожное сообщение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ураган испытал Петербург на прочность.

Тема:
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