Швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб для газопровода «Северный поток — 2», вывела из Балтийского моря все суда, задействованные в строительстве. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на американское информационное агентство Bloomberg.

Согласно данным источника, точные сроки, на которые отложена работа по «Северному потоку — 2», пока не известны.

Allseas приняла решение о приостановке строительства газопровода из-за угрозы американских санкций. Ограничительные меры против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» вступили в силу в ночь на 21 декабря. Минфин США потребовал от компаний, ведущих прокладку труб, немедленно прекратить работы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, по словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, американские санкции не помешают закончить работы по прокладке газопровода.