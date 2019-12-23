  1. Пятый канал
  4. Компания Allseas вывела все суда из зоны строительства «Северного потока — 2»

Компания Allseas вывела все суда из зоны строительства «Северного потока — 2»

, 8:17 | Карина Бернтгольц Видео 114

Накануне Минфин США сообщил о вступлении в силу санкций против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» и потребовал от компаний, ведущих прокладку труб, прекратить строительство.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernd Wüstneck, Stefan Sauer

Тема:
Северный поток — 2 187

Швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб для газопровода «Северный поток — 2», вывела из Балтийского моря все суда, задействованные в строительстве. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на американское информационное агентство Bloomberg.

Согласно данным источника, точные сроки, на которые отложена работа по «Северному потоку — 2», пока не известны.

Allseas приняла решение о приостановке строительства газопровода из-за угрозы американских санкций. Ограничительные меры против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» вступили в силу в ночь на 21 декабря. Минфин США потребовал от компаний, ведущих прокладку труб, немедленно прекратить работы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, по словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, американские санкции не помешают закончить работы по прокладке газопровода.

Тема:
Северный поток — 2 187
22 дек
Сергей Лавров: Санкции США не скажутся на строительстве «Северного потока — 2»
22 дек
В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»
21 дек
МИД РФ: США хотят подорвать способность Европы конкурировать на мировых рынках
21 дек
«Лучший подарок»: глава «Нафтогаза» о санкциях против «Северного потока — 2»
21 дек
Оператор «Северного потока — 2» подтвердил приостановку строительства газопровода
21 дек
Мария Захарова прокомментировала санкции США против «Северного потока — 2»
21 дек
Немедленно прекратить! Минфин США разъяснил санкции против российских газопроводов
21 дек
Подрядчик «Северного потока-2» из-за угроз США приостанавливает строительство
20 дек
Немецкая пресса предрекла обострение отношений между Берлином и Вашингтоном
20 дек
Немецкая пресса увидела «объявление войны» в словах Меркель о санкциях США

Читайте также

+4° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.41
-0.12 69.38
-0.21
Гороскоп на январь 2020 года для всех знаков зодиака

Последние новости

9:29
«Шикарная»: Дарья Пынзарь порадовала фанатов фото в бикини и шапочке Санты
9:15
Столичный блогер на спор скинул «Гелентваген» с вертолета
8:59
Видео: Тимати подкинули оружие и «взяли в заложники» в США
8:52
ТОП-10 самых востребованных рабочих профессий и специалистов среднего звена в России
8:45
«Кукленок»: фото Пугачевой с дочкой Лизой умилило поклонников
8:38
Бетоновоз упал в Неву в Санкт-Петербурге

Сейчас читают

Гороскоп на 23 декабря: Солнце в Козероге помогает упорным в достижении цели
«Королева города»: Квитко в ультракоротком платье свела с ума мужчин
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 декабря

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]