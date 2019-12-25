Бывший муж Юлии Началовой поздравил младшую дочь с первой серьезной датой

Футболист Евгений Алдонин вместе с женой Ольгой празднуют первую серьезную дату своей дочки Анжелики — девочке исполнился один месяц. В своих личных блогах супруги показали архивные семейные кадры.
Алдонин в Instagram выложил снимок, где беременная Ольга позирует вместе с мужем и маленьким Артемом.
«Нашей малышке Анжелике сегодня месяц», — подписал фото Евгений.
Вся семья одета стильно и со вкусом — наряды мамы и сына перекликаются по цветовой гамме. Жена футболиста предпочла надеть платье с высоким воротом, слегка оголив плечи. На ногах у Ольги босоножки на устойчивом каблуке с открытым носом.
У себя в блоге супруга футболиста выложила трогательный видеоролик. В кадре она в летящей белоснежной сорочке и нижнем белье оголила свой круглый живот. Ольгу нежно обнимают ее любимые мужчины — муж Евгений и сын Артем.
«Это моя нежность, что прятала целую вечность. Под кожей скрывала так бережно. Веришь мне?» — подписала пост модель.
Некоторые пользователи в комментариях высказали удивление, что Алдонин не уговорил супругу пригласить для участия в фотосессии и его старшую дочь Веру, рожденную в браке с Юлией Началовой.
Однако все сомнения развеялись, когда Ольга Алдонина показала кадры, как она, вместе с Верой, мужем и детьми выбирают новогодние подарки. Все члены семьи выглядели довольными и счастливыми.
Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Началовой отметила день рождения без певицы впервые.