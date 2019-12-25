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Бывший муж Юлии Началовой поздравил младшую дочь с первой серьезной датой

, 23:31 | Алиса Старжевская Видео 35

Дочке футболиста Евгения Алдонина Анжелике исполнился один месяц.

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Фото, видео: Instagram @evgeny_aldonin

Тема:
Юлия Началова 164

Футболист Евгений Алдонин вместе с женой Ольгой празднуют первую серьезную дату своей дочки Анжелики — девочке исполнился один месяц. В своих личных блогах супруги показали архивные семейные кадры.

Алдонин в Instagram выложил снимок, где беременная Ольга позирует вместе с мужем и маленьким Артемом.

«Нашей малышке Анжелике сегодня месяц», — подписал фото Евгений.

Instagram @evgeny_aldonin

Вся семья одета стильно и со вкусом — наряды мамы и сына перекликаются по цветовой гамме. Жена футболиста предпочла надеть платье с высоким воротом, слегка оголив плечи. На ногах у Ольги босоножки на устойчивом каблуке с открытым носом.

У себя в блоге супруга футболиста выложила трогательный видеоролик. В кадре она в летящей белоснежной сорочке и нижнем белье оголила свой круглый живот. Ольгу нежно обнимают ее любимые мужчины — муж Евгений и сын Артем.

«Это моя нежность, что прятала целую вечность. Под кожей скрывала так бережно. Веришь мне?» — подписала пост модель.

Некоторые пользователи в комментариях высказали удивление, что Алдонин не уговорил супругу пригласить для участия в фотосессии и его старшую дочь Веру, рожденную в браке с Юлией Началовой. 

Instagram @evgeny_aldonin

Однако все сомнения развеялись, когда Ольга Алдонина показала кадры, как она, вместе с Верой, мужем и детьми выбирают новогодние подарки. Все члены семьи выглядели довольными и счастливыми.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Началовой отметила день рождения без певицы впервые.

Тема:
Юлия Началова 164
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