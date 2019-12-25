«Счастлива до дрожи»: Ольга Бузова намекнула на новый роман?

Поющая телеведущая Ольга Бузова продолжает провоцировать слухи о романе с музыкальным исполнителем Давидом Манукяном. Сплетни о том, что знаменитостей связывает нечто большее, чем просто дружба, появились еще в августе. Сначала артист снялся в клипе звезды, а после стал регулярно появляться вместе с ней на совместных фото и видео. Некоторые даже предположили, Бузова с Манукяном вместе живут.

Накануне финального выпуска шоу «план Б», где теледива вместе с комиком Тимуром Батрутдиновым ищут вторых половинок, у поклонников появился новый повод думать, что между Бузовой и Манукяном завязался роман. На отношения с молодым человеком намекнула сама знаменитость, правда не уточнила, о ком именно идет речь.

В анонсе следующего выпуска телепроекта появился фрагмент, на котором певица разговаривает с Батрутдиновым.

«Я очень счастлива. Прям до дрожи», — ответила светская львица на вопрос своего коллеги о личной жизни.

Зрители связали высказывание исполнительницы именно с Манукяном, поскольку в том же анонсе также появился кадр из вайна Ольги и Давида, который они записывали ранее, пишет «Вокруг. ТВ».

Впрочем, вопреки мнению фанатов, сами герои сплетен настойчиво опровергают слухи о своем романе. В то же время в окружении пары настаивают на обратном.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова удивила Манукяна женской «суперспособностью».