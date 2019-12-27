«Это очень личная потеря»: Валерий Фокин о смерти Галины Волчек

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин прокомментировал печальное известие о смерти Галины Волчек. Народная артистка СССР ушла из жизни в возрасте 86 лет.

«Какие тут могут быть слова? Слова самые горькие, самые больные. Я чрезвычайно лично это воспринимаю. В последнее время ушли несколько моих старших товарищей и людей, с которыми я работал, которые были рядом со мной в момент моей юности театральной в театре „Современник“. И вот последний учитель мой — Галина Борисова — ушла», — сказал он.

Валерий Фокин подчеркнул, что смерть Галины Волчек для него «больной, печальный и личный момент». Худрук Александринского театра утверждает, что народная артистка его многому научила.

«Она дала мне самое важное, главное. Научила, как жить в театре. Научила меня театральной психологии, правилам, законам, которые в институте не преподают. Самые основы художественного поведения в театре дала именно она. Вся моя дальнейшая биография происходила благодаря этим урокам. Поэтому это для меня очень личная потеря», — поделился знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что скончалась народная артистка СССР Галина Волчек.