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«Это очень личная потеря»: Валерий Фокин о смерти Галины Волчек

, 0:40 | Ниса Мурзанаева Эксклюзивное интервью 36

Художественный руководитель театра «Современник» скончалась в возрасте 86 лет.

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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев, Андрей Эрштрем ; 5-tv.ru

Тема:
Умерла Галина Волчек 9

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин прокомментировал печальное известие о смерти Галины Волчек. Народная артистка СССР ушла из жизни в возрасте 86 лет.

«Какие тут могут быть слова? Слова самые горькие, самые больные. Я чрезвычайно лично это воспринимаю. В последнее время ушли несколько моих старших товарищей и людей, с которыми я работал, которые были рядом со мной в момент моей юности театральной в театре „Современник“. И вот последний учитель мой — Галина Борисова — ушла», — сказал он.

Валерий Фокин подчеркнул, что смерть Галины Волчек для него «больной, печальный и личный момент». Худрук Александринского театра утверждает, что народная артистка его многому научила.

«Она дала мне самое важное, главное. Научила, как жить в театре. Научила меня театральной психологии, правилам, законам, которые в институте не преподают. Самые основы художественного поведения в театре дала именно она. Вся моя дальнейшая биография происходила благодаря этим урокам. Поэтому это для меня очень личная потеря», — поделился знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что скончалась народная артистка СССР Галина Волчек.

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