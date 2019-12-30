«Не заказали даже в Сыктывкаре»: Лена Миро об оставшейся без новогодних корпоративов Бузовой

Скандальный блогер Лена Миро высмеяла Ольгу Бузову оставшуюся без новогодних корпоративов. По мнению инфлюенсера, выступления певицы попросту не пользуются спросом.

«Уходящий год был у Бузовой настолько продуктивным, что ее так и не заказали выступить ни на одном корпорате. Даже в Сыктывкаре», — написала блогер в Telegram.

T.me @lenamiro

Лена Миро таким образом прокомментировала пост Ольги Бузовой, в котором поп-дива сообщила фанатам — в плане работы 2019 год был для нее очень продуктивным. Однако пропускать новогодние праздники из-за корпоративов знаменитость не намерена.

«Этот год был для меня сложным, но продуктивным. Мои хорошие, я реально поняла, что мне нужно отдохнуть, и я хочу просто насладиться своей жизнью. И успевать жить», — написала певица в Instagram.

Ольга Бузова отправилась «насладиться своей жизнью» в Куршевель. На фешенебельном курорте исполнительница в компании Давида Манукяна (по слухам, бойфренда певицы) планирует встретить Новый год.

Сообщалось, что поп-диве такой уикенд обойдется в пару десятков миллионов рублей, поскольку одно 40-минутное выступление звезды стоит от двух с половиной до четырех миллионов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новая песня Ольги Бузовой и блогера Манукяна ворвалась в российские хит-парады.