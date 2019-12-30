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«Не заказали даже в Сыктывкаре»: Лена Миро об оставшейся без новогодних корпоративов Бузовой

, 9:13 | Ниса Мурзанаева Видео 937

Певица улетела встречать Новый год в Куршевель с Давидом Манукяном.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 727

Скандальный блогер Лена Миро высмеяла Ольгу Бузову оставшуюся без новогодних корпоративов. По мнению инфлюенсера, выступления певицы попросту не пользуются спросом.

«Уходящий год был у Бузовой настолько продуктивным, что ее так и не заказали выступить ни на одном корпорате. Даже в Сыктывкаре», — написала блогер в Telegram.

T.me @lenamiro

Лена Миро таким образом прокомментировала пост Ольги Бузовой, в котором поп-дива сообщила фанатам — в плане работы 2019 год был для нее очень продуктивным. Однако пропускать новогодние праздники из-за корпоративов знаменитость не намерена.

«Этот год был для меня сложным, но продуктивным. Мои хорошие, я реально поняла, что мне нужно отдохнуть, и я хочу просто насладиться своей жизнью. И успевать жить», — написала певица в Instagram.

Ольга Бузова отправилась «насладиться своей жизнью» в Куршевель. На фешенебельном курорте исполнительница в компании Давида Манукяна (по слухам, бойфренда певицы) планирует встретить Новый год.

Сообщалось, что поп-диве такой уикенд обойдется в пару десятков миллионов рублей, поскольку одно 40-минутное выступление звезды стоит от двух с половиной до четырех миллионов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новая песня Ольги Бузовой и блогера Манукяна ворвалась в российские хит-парады.

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