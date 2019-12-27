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  4. Новая песня Бузовой и блогера Манукяна ворвалась в русские хит-парады

Новая песня Бузовой и блогера Манукяна ворвалась в русские хит-парады

, 16:34 | Алиса Старжевская Видео 34

Совместный трек «Мандаринка» всего за пять часов оказался в трендах YouTube.

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 722

Впереди праздничные дни, и еще больше поднять настроение может добрая и веселая новогодняя песня. Ольга Бузова в дуэте с блогером Давидом Манукяном выложила видео на совместный трек «Мандаринка», пишет 78.ru.

По словам певицы, песня возглавила российский ITunes в первый же день, вошла в топ чарта «ВКонтакте» и выбилась в тренды YouTube всего за пять часов. Таким образом Ольга Бузова поставила своеобразный рекорд в русском сегменте iTunes — ее песням удалось занять первую строчку 24 раза подряд.


YouTube / Ольга Бузова

По словам Dava (сценический псевдоним Манукяна), вскоре поклонники увидят полную версию новогоднего клипа. А пока что они выложили mood video, то есть ролик для новогоднего настроения, состоящий из фрагментов работы на студии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова намекнула на новый роман.

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