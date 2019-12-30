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Непогода бушует на всей территории России

, 18:38 Эфирная новость 39

Циклон, накрывший Москву, хозяйничает теперь на Северо-Западе. Под ударами стихии оказались Дальний Восток и южные регионы страны.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru

Тема:
Погода 4147

Из-за метели и гололеда в столице увеличилось количество аварий. В ГИБДД призвали водителей соблюдать скоростной режим, а по возможности вообще пересесть на общественный транспорт.

Циклон, который накрыл Москву, хозяйничает и в Петербурге. Снегопад сменился ливнем. В Ленобласти ураганный ветер повредил линии электропередачи. Несколько поселков остались без электричества. Подобная ситуация в Вологодской и Архангельской областях.

В Хабаровском крае из-за снежного бурана перекрыто несколько трасс. Машины увязли в сугробах. На дорогах дежурят спасатели. Развернуты мобильные пункты обогрева.

Нагрянут циклоны и в южную часть страны. Из-за сильного ветра в горах Краснодарского края объявлена угроза схода лавин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что уходящий год в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

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