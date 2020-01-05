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  4. Александру Петрову пришлось нарастить волосы для съемок в фильме «Вторжение»

Александру Петрову пришлось нарастить волосы для съемок в фильме «Вторжение»

, 17:52 | Сергей Зеленский Видео 41

Наложение грима актеру занимало около трех часов.

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Фото, видео: ТАСС/Прокофьев Вячеслав, IZ.RU

Тема:
Фильм Вторжение 17

Звезде современного российского кинематографа Александру Петрову пришлось нарастить волосы для съемок в фильме Федора Бондарчука «Вторжение». Кроме того, образ главного героя сиквела «Притяжения» дополняется татуировками и шрамами.

Прежде чем выйти на съемочную площадку гримеры работали над Петровым около трех часов.

«Вторжение» снималось в Москве, Калининграде, Камчатке и даже Будапеште. В работе над фильмом участвовало рекордное число людей самых разных профессий — порой на площадке оказывались одновременно около полутысячи человек.

Более того в распоряжение команды Бондарчука Министерство обороны РФ предоставило новейшие виды военной техники и оружия, в том числе испытательные образцы, которые только планируется внедрить в производство.

Над самыми сложными сценами с компьютерной графикой работали в несколько этапов: сначала их рисовали, а потом создавали анимационный ряд и снимали по нему кадры, чтобы IT-художники уже могли воплотить кадры в точности так, как они были задуманы.

Одной из самых важных составляющих настоящего блокбастера Бондарчук считает звук, поэтому участие в проекте принимал Дэйв Уайтхэд, автор саунд-дизайна таких фильмов, как «Бегущий по лезвию 2049», трилогии «Хоббит» и фильма «Элизиум: рай не на Земле».

Премьера «Вторжения» состоялась 23 декабря 2019 года в кинотеатре «Октябрь» в Москве. В широкий прокат картина вышла 1 января 2020 года.

Она является продолжением ленты Бондарчука «Притяжение», вышедшей на экраны в 2017 году. Действие развивается спустя три года после событий оригинального фильма. По сюжету главная героиня Юлия в исполнении Старшенбаум обретает суперспособности после контакта с пришельцем, а затем становится объектом секретных исследований военных. Однако ее способности интересуют еще и инопланетян, в связи с чем над Землей нависла угроза вторжения.

Фильм «Притяжение», в центре сюжета которого первый контакт землян с инопланетянами, собрал в прокате более одного миллиарда рублей при бюджете 380 миллионов. Как и первую часть, «Вторжение» сняла кинокомпания Art Pictures Studio. При производстве сиквела поддержку оказывали «Национальная медиа группа» (НМГ) и Фонд кино.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Александр Петров поздравил поклонников с Новым годом.

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