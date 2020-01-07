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Крюков оценил финал фильма «Вторжение»

, 18:49 | Мия Субботина Видео 55

Киноактер остался доволен новой лентой Федора Бондарчука.

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Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; 5-tv.ru

Тема:
Фильм Вторжение 26

Российский актер театра и кино Константин Крюков посмотрел новый фильм своего дяди Федора Бондарчука «Вторжение». Актеру понравился финал масштабного блокбастера. Об этом сообщают «Известия».

«Мне понравился финал, потому что действие всей картины разворачивается в городских условиях, там хаос, катастрофа и прочее, и в конце мы видим природу Камчатки и очень красивые просторы», — отметил артист.

«Вторжение» — продолжение киноленты Бондарчука «Притяжение», которая вышла на экраны в 2017 году. Действие разворачивается спустя три года после событий первого фильма.

Кинокартину «Вторжение» Федора Бондарчука, вышедшую на российские экраны 1 января, уже успели оценить киноведы. Специалисты отметили актуальность затронутых в фильме тем. Сам режиссер «Вторжения» Федор Бондарчук заявил, что одной из главных идей своей новой работы считает влияние контента на современных людей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ирина Старшенбаум порассуждала о психологии своей героини во «Вторжении».

Тема:
Фильм Вторжение 26
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